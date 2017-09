Boasson Hagen en Boom vieren op slotdag Ronde van Groot-Brittannië

Bewerkt door: XC

De Nederlander Lars Boom (LottoNL - Jumbo) moest op de laatste dag van de Ronde van Groot-Brittannië (2.BC) eindwinst niet meer afstaan. De ritzege ging naar de Noor Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), die het peloton verschalkte.

De achtste en laatste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië finishte deze keer niet in Londen, maar in Cardiff, de hoofdstad van Wales. De rit van 180 kilometer begon met vuurwerk, want opnieuw trokken enkele toppers heel vroeg ten aanval. Michal Kwiatkowski onder meer, maar ook Laurens De Plus. Hun versnellingen zorgden ervoor dat het peloton in twee stukken brak. Deel twee zou nooit nog de kopgroep terugzien.



In de tweede wedstrijdhelft kruisten de toppers de degens. Aan de tussenspurten vielen er bonificatieseconden te winnen, en zo probeerde dichtste achtervolger Stefan Kung net als Edvald Boasson Hagen om wat tijd terug te knabbelen op leider Boom. Die liet zich echter evenmin onbetuigd in de tussenspurten. In de laatste drie kilometer plaatste Boasson Hagen een ultieme aanval op Boom. De Noor bleef net het aanstormende peloton voor, waar Maximiliano Richeze en Alexander Kristoff de dichtste ereplaatsen pakten.



Boasson Hagen pakte zo zijn tiende overwinning van het seizoen, maar voor eindwinst kwam hij acht seconden te kort. En zo mocht Lars Boom met de groene leiderstrui naar huis. De Nederlander legde de basis voor de eindzege met winst in de tijdrit op vrijdag. Op een vierde plaats was Victor Campenaerts, ploegmaat van Boom bij LottoNL - Jumbo, de beste Belg in de eindstand.