Jolien D'hoore volgt zichzelf op in Madrid Challenge

Bewerkt door: XC

10/09/17 - 17u17 Bron: Belga

© rv.

Voor het tweede jaar op rij heeft Jolien D'hoore de Madrid Challenge gewonnen. De Belgische kampioene van Wiggle - High5 was in de Spaanse hoofdstad sneller dan Coryn Rivera en Roxane Fournier.

De rechtstreekse tv-uitzending zorgde voor heel veel aanvalspogingen in deze Madrid Challenge in de straten van de Spaanse hoofdstad. Onder meer de Belgische Lotte Kopecky en Demmy Druyts probeerden iets, maar niemand slaagde erin echt weg te geraken uit de greep van het peloton. Vier kilometer voor de finish werden de laatste vluchters teruggegrepen.



In de groepsspurt die volgde, ging de Amerikaanse Coryn Rivera op kop aan. De Amerikaanse van Team Sunweb won eerder dit jaar nog de Ronde van Vlaanderen, maar kon in Madrid niet verhinderen dat D'Hoore langszij kwam. De Belgische kampioene had aan de streep een half wieltje voorsprong op Rivera. Goed voor haar derde zege van deze week, want D'hoore won ook al twee ritten in de Lotto Belgium Tour.



De Madrid Challenge was nog maar aan zijn derde editie toe. Ook vorig jaar won D'hoore er in de massaspurt. De wedstrijd maakt deel uit van de WorldTour voor vrouwen.