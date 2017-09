Groenewegen spurt naar winst in Groot-Brittannië

Bewerkt door: PL

De lastigste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië (2.BC) is vandaag toch op een groepsspurt geëindigd. Daarin trok de Nederlander Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) aan het langste eind. Zijn land- en ploeggenoot Lars Boom blijft na zeven ritten aan de leiding.

Het venijn zat in de staart van de etappe. Op de laatste hellingen regende het aanvalspogingen, die ervoor zorgden dat de vroege vlucht teniet werd gedaan. Kwiatkowski, maar onder meer ook Gilbert, Boasson Hagen en Tony Martin kozen voor de aanval, maar geen van hun pogingen duurde tot aan de streep. In de slotkilometer liep alles weer samen, dus was het uiteindelijk toch weer sprinten geblazen voor de zege.



In die spurt haalde Groenewegen het nipt van drievoudig ritwinnaar Caleb Ewan. De eerste overwinning van de jonge Nederlander sinds zijn spurtzege op de Champs-Élysées op de laatste dag van de Tour. Zijn ploegmaat Lars Boom blijft aan de leiding in het klassement. De Zwitser Stefan Kung (BMC) is nu tweede met acht seconden achterstand, Victor Campenaerts zakt naar plaats drie op negen seconden. Om zich te verzekeren van eindwinst, moet Boom zondag enkel nog de vrij vlakke slotetappe van 160 km tussen Worcester en Cardiff zien te overleven zonder tijdsverlies.