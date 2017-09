Kustpijl in Knokke-Heist niet van start door...te weinig seingevers

GVS

9/09/17 - 14u40

© Twitter Niko De Muyter.

Vandaag staat de 45ste editie van de Kustpijl op het programma, maar de vraag is of de rit überhaupt nog van start zal gaan. De organisatie is namelijk ijverig op zoek naar seingevers - er zouden er zo'n twintig tekort zijn. En de renners? Die genieten intussen van het zonnetje tot er meer nieuws komt.