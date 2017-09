Anouska Koster slaat toe in slotetappe Lotto Belgium Tour: ritzege en eindwinst

Bewerkt door: XC

Anouska Koster (WM3) heeft de Lotto Belgium Tour (2.1) op haar erelijst gebracht. De 24-jarige Nederlandse was na 114 kilometer immers de beste in de afsluitende rit met start en aankomst in Geraardsbergen en lukte zo een dubbelslag.