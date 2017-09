Devolder verlengt contract bij Veranda's Willems-Crelan

Door: redactie

8/09/17 - 17u51 Bron: Belga

© photo news.

Stijn Devolder (38) heeft zijn contract bij Veranda's Willems-Crelan tot eind volgend seizoen verlengd.

De tweevoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen komt nog maar sinds begin dit jaar voor de professionele continentale formatie uit, waar hij zijn ervaring probeert over te brengen op Wout van Aert.



"Ik voel me honderd procent thuis in deze ploeg", zegt Devolder. "Ik heb Wout van Aert dit seizoen beter leren kennen en het klikt heel goed tussen ons. Wout zal volgend jaar voor het eerst proeven van de Vlaamse klassiekers en het zal van belang zijn om hem goed te omringen."