Caleb Ewan boekt derde ritzege in Groot-Brittannië

8/09/17 - 17u04 Bron: Belga

© TDW.

De Australiër Caleb Ewan (Orica-Scott) heeft zijn derde ritzege geboekt in de Ronde van Groot-Brittannië (2.BC). De Nederlander Lars Boom (LottoNL-Jumbo) behoudt de leiderstrui.

Een vlucht van zeven renners kleurde de natte zesde etappe, een zo goed als vlakke rit van 186 km tussen Newmarket en Aldeburgh. De sterkste van die kopgroep was de 21-jarige Britse neoprof James Shaw (Lotto-Soudal). Hij werd pas in de laatste drie kilometer gegrepen door een peloton dat aangevoerd werd door de sprintersploegen Sky, Orica-Scott en Katusha-Alpecin.



Voor de vijfde keer in deze Ronde van Groot-Brittannië werd er gespurt voor de zege. Deze keer stond er geen maat op Caleb Ewan. De vinnige Australiër haalde het met lengtes voorsprong van de Colombiaan Fernando Gaviria en de Nederlander Dylan Groenewegen. Alexander Kristoff werd vierde, neoprof Enzo Wouters was de beste Belg op de zevende plaats.



Tijdritwinnaar Lars Boom behoudt zijn groene trui als leider in het algemene klassement. Zijn Belgische ploegmaat Victor Campenaerts staat nog steeds op de tweede plaats, met acht seconden achterstand. Er resteren in de Ronde van Groot-Brittannië nog twee etappes. In die van zaterdag kunnen enkele stevige hellingen nog voor wijzigingen zorgen in het klassement.