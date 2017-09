Jolien D'hoore slaat dubbelslag in Lotto Belgium Tour

Bewerkt door: PL

7/09/17 - 19u11 Bron: Belga

© photo news.

Belgisch kampioene Jolien D'hoore (Wiggle-High 5) heeft in Herselt de tweede rit in de Lotto Belgium Tour gewonnen. Na 106,8 km was de 27-jarige Oost-Vlaamse, dinsdag al winnaar van de proloog, de snelste van een omvangrijke kopgroep. De Nederlandse Marianne Vos werd tweede, de Amerikaanse Coryn Rivera moest voor de derde dag op rij met de derde plaats vrede nemen.



In het klassement staan D'hoore en Vos in dezelfde tijd. Rivera is op zestien seconden derde. Vrijdag valt het doek over deze zesde editie van de Lotto Belgium Tour. Na de 114 km lange koninginnenrit in Geraardsbergen is de opvolgster van Annemiek van Vleuten bekend. Vos werd vorig jaar tweede, D'hoore nam niet deel.