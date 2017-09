Lars Boom houdt Campenaerts van zege in Ronde van Groot-Brittannië

Bewerkt door Glenn Van Snick

7/09/17 - 18u54 Bron: Belga

© TDW.

Lars Boom (LottoNL-Jumbo) heeft vandaag de vijfde etappe in de 24e editie van de Ronde van Groot-Britannië (cat. 2.BC) gewonnen. De 31-jarige Nederlander maalde de tijdrit af aan een gemiddelde van 51,068 kilometer per uur. Hij legde het 16,2 kilometer lange parkoers in Clacton-on-Sea (Tendring) af in 19:02. Daarmee was hij zes seconden sneller dan Europees kampioen Victor Campenaerts. De Wit-Rus Vasil Kiryienka werd derde op zeven tellen.

Boom is ook de nieuwe leider, met acht seconden voorsprong op ploegmaat Campenaerts en negen op Kiryienka.



Luke Durbridge zette met 19:23 een eerste richttijd neer, Campenaerts was 15 seconden sneller en mocht lange tijd in de hotseats plaatsnemen. Kiryienka, de wereldkampioen van 2015, viervoudig wereldkampioen Tony Martin, Ryan Mullen, bronzenmedaillewinnaar op het jongste EK, Alex Dowsett, Stefan Küng en Michael Kwiatkowski beten allemaal de tanden stuk op de tijd van de 26-jarige Antwerpenaar. Boom beleefde een topdag en dook wel nog stevig onder de chrono van Campenaerts.



Lars Boom: "Vanavond biertje opentrekken"

Voor Boom is het de tweede overwinning van het seizoen. Een maand terug won hij de vijfde etappe in de BinckBank Tour. "Deze tijdrit bevestigt mijn goede vorm van de afgelopen weken", reageerde Boom. "Vanavond mogen we een biertje opentrekken. Daar had ik het al een paar dagen met Dylan Groenewegen over. De focus ligt nu op het behouden van de leiderstrui tot in Cardiff zondag. Maar ik schroom niet om werk voor Dylan te blijven verzetten." Boom kan de Ronde van Groot-Brittannië een tweede keer op zijn palmares brengen. In 2011 stak hij de eindzege op zak nadat hij twee ritten in lijn gewonnen had.