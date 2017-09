Slecht geparkeerde wagen zorgt voor chaos in Ronde van Groot-Brittannië, Gaviria klopt Viviani in de sprint

MDB

video Fernando Gaviria heeft weer met de overwinning aangeknoopt. De Colombiaan van Quick.Step-Floors haalde het in de vierde rit van Elia Viviani. De Italiaan mag als troostprijs wel de leiderstrui om zijn schouders hangen, de wedstrijd werd ontsierd door een massale valpartij.

Brokstukken onderweg in de Ronde van Groot-Brittannië. Op weg naar Newark-on-Trent sneed het peloton in de vierde rit een scherpe bocht aan, maar botsten de renners (jammer genoeg letterlijk) op een obstakel. Een fout geparkeerde wagen net na de bocht zorgde voor chaos in het peloton. Heel wat renners - waaronder ook onze landgenoot Ben Hermans - konden de vierwieler niet meer ontwijken en knalden prompt tegen het asfalt. BMC-renner Brent Bookwalter moest zelfs opgeven na de opmerkelijke valpartij.



Quick.Step en Gaviria lieten het niet aan hun hart komen en zetten alles op alles om de etappe op een sprint te laten uitdraaien. De blauwe brigade rekende de vlucht van de dag in en leidde in de straten van Newark-on-Trent zijn Colombiaanse goudhaantje naar de zege.



Elia Viviani, de voorbije dagen succesvol met één ritzege, kwam nog aardig opzetten, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Gaviria. De Italiaan wordt wel de nieuwe leider in de wedstrijd.