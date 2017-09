De Gendt: "Winnen op de Angliru? Daarvoor ben ik 10kg te zwaar"

Thomas Lissens in Spanje

Vuelta Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) kon nog geen rit winnen in de 72ste editie van de Ronde van Spanje. De 30-jarige Oost-Vlaming probéérde wel een paar keer, maar een tikkeltje geluk of goede benen ontbraken. Mikt De Gendt in de slotweek nog op een nummertje?

© photo news. © TDW. "Er zijn volgens mij nog twee ritten waar de vluchters een kans hebben op succes, morgen en overmorgen", aldus De Gendt. "Maar ik ben niet de enige renner van onze ploeg die aan die ritten denkt. We hebben al twee keer gewonnen (de Pool Tomasz Marczynski trof twee keer raak, red.), maar we willen nog scoren."



Aan de etappes van vandaag en zaterdag denkt De Gendt niet. Te steil in de finale. "Neen, de Alto de Los Machucos en de Alto de El Angliru zitten niet in mijn hoofd. Die beklimmingen zijn gewoon te extreem voor iemand met mijn lichaamsbouw. Ik ben tien kilogram te zwaar om daar te kunnen winnen en waarschijnlijk zullen de winnaars van vandaag en zaterdag wel enkele kilo's minder met zich meesleuren dan ik." Lees ook Talansky zet punt achter zijn wielercarrière - AG2R zet twee 'valsspelers' uit Vuelta

