Jolien D'Hoore tikkeltje sneller dan Marianne Vos in proloog

MDB

5/09/17 - 19u33 Bron: Belga

Archief. © photo news.

De 27-jarige Jolien D'Hoore (Wiggle-High 5) heeft vandaag de 3,4 kilometer lange proloog van de Lotto Belgium Tour, in de straten van Nieuwpoort, gewonnen. D'Hoore haalde het in een tijd van 5:32, net enkele honderdsten van een seconde sneller de Nederlandse Marianne Vos. De Amerikaanse Coryn Rivera werd derde op acht seconden van D'hoore. Morgen werken de rensters in en rond Meerbeke een rit in lijn van 112 kilometer af.