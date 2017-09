Tweede ritzege voor Ewan in Ronde van Groot-Brittannië, Gilbert strandt in slotmeters

MDB

Caleb Ewan (Orica-Scott) heeft de derde rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Australiër toonde zich na 176,9 km in Scunthorpe de snelste in een massasprint voor Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) en Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin). Ewan neemt ook de leiderstrui over van Elia Viviani.

Vijf renners tekenden present in de vlucht van de dag: Harry Tanfield (Bike Channel Canyon), Matthew Holmes (Madison Genesis), Peter Williams (One Pro Cycling), Graham Briggs en Ian Bibby (beiden JLT Condor). Maximaal reed het kwintet een voorsprong van 4 minuten bij elkaar. Intussen werd het peloton gemend door Team Sky voor Viviani, Orica-Scott, voor Caleb Ewan en Dimension Data, voor Edvald Boasson Hagen, al een keer tweede en gisteren ritwinnaar, maar gedeklasseerd door de jury.



Met Bibby en Williams werden de laatste vluchters opgeraapt op 10 km van het eind waarna een aantrekkelijke finale begon met tal van aanvallen. Het was Zdenek Stybar die op een stuk vals plat ging, gevolgd door Michal Kwiatkowski. Maar het tempo in het peloton lag hoog en alles kwam weer bij elkaar.



Philippe Gilbert, ook gisteren al in de slotfase in het offensief, speelde alles of niets in de laatste kilometer, maar ook zijn poging strandde in de slotmeters waarna een uitgedund peloton sprintte om de zege. Ewan mocht na een fotofinish juichen, Boasson Hagen werd tweede, Gilbert achtste en Nikolas Maes tiende. Ewan is de nieuwe leider. Hij telt zes seconden voorsprong op Viviani en zeven tellen op Boasson Hagen.