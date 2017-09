Van Avermaet trekt met vertrouwen naar zijn "favoriete wedstrijden" in Quebec en Montreal

MDB

Deze week houdt de WorldTour halt in Canada voor de Grote Prijzen van Quebec (vrijdag) en Montreal (zondag). Greg Van Avermaet (BMC) kijkt uit naar twee van zijn "favoriete races", zo zegt hij vandaag in een persbericht van BMC.

Vorig jaar werd de passage in Canada een groot succes voor Van Avermaet. Na een tweede plaats in Quebec (achter Peter Sagan) won hij in Montreal (voor Sagan). Ook deze week hoopt de olympisch kampioen van Rio er te scoren, en zo zijn leidersplaats in de WorldTour te consolideren.



"De GP's van Quebec en Montreal zijn twee van mijn favoriete wedstrijden op de kalender. Het is altijd fijn om er terug te keren", zegt hij. "Beide races liggen me goed en dankzij het fantastische publiek hangt er altijd een leuke sfeer. Ik voel me goed en ben gemotiveerd om er weer te gaan koersen en hopelijk mijn uitslagen van vorig jaar te herhalen. Een mooi resultaat in beide wedstrijden zou een prachtige manier zijn om het seizoen te beëindigen."



Van Avermaet krijgt in Canada steun van Dylan Teuns, de Italianen Manuel Quinziato en Manuel Senni, de Zwitsers Michael Schär en Danilo Wyss, de Luxemburger Jempy Drucker en de Fransman Amaël Moinard.



"Greg wil zijn succes van vorig jaar herhalen en wij staan als team 100 procent achter hem", legt ploegleider Fabio Baldato uit. "We beschikken over een sterke groep om Greg bij te staan, inclusief Dylan Teuns die in de vorm van zijn carrière verkeert. In eendagskoersen kan natuurlijk alles gebeuren, maar ik geloof dat we Greg in beide races op het podium kunnen krijgen."