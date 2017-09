Viviani viert alweer! Italiaan boekt zege in Ronde van Groot-Brittannië na deklassering Boasson Hagen

Bewerkt door Glenn Van Snick

Elia Viviani (Team Sky) heeft de tweede etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Italiaan sprintte na 211,7 km in Blyth naar de zege voor de Nederlander Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) en de Colombiaan Fernando Gaviria (Quick-Step Floors). Aanvankelijk ging de zege naar de Noor Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), maar die werd na afloop gedeklasseerd omdat hij afweek van zijn lijn. Viviani neemt de leiderstrui over van Caleb Ewan (Orica-Scott) die de openingsrit won.

De wedstrijd werd gekleurd door een vroege vlucht met zeven renners: Matt Holmes (Madison Genesis) en Graham Briggs (JLT Condor) sprongen als eerste weg, wat later sloten ook Lukasz Owsian (CCC Sprandi-Polkowice), Silvan Dilier (BMC), Rory Townsend (BIKE Channel), Kamil Gradek (ONE Pro Cycling) en Jacob Scott (An Post ChainReaction) aan.



De zeven sprokkelden maximaal een bonus van 2:45 bij elkaar waarna het peloton de wedstrijd onder controle nam. Holmes bleef het langste voorop, maar op 13 km werd ook hij gegrepen door het peloton. Daarna waagde Lars Boom zijn kans, maar zonder veel succes. Het peloton bereidde zich voor op de massasprint, maar dat was niet naar de zin van Philippe Gilbert. Die versnelde op 8 km van de finish, maar enkele kilometers verder zag ook hij het zinloze van zijn poging in.



Het was Mark Renshaw die de sprint lanceerde voor kopman Edvald Boasson Hagen en die werkte perfect af voor Viviani. De Italiaan maakte misbaar na afloop en kreeg gelijk van de jury die stelde dat de Noor van zijn lijn was afgeweken en Viviani had gehinderd. De zege voor de sprinter van Team Sky dus, zijn negende van het seizoen. Hij neemt de leiderstrui over van Caleb Ewan waar hij nu vier seconden voorsprong op telt. Boasson Hagen staat derde op zeven seconden.