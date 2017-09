Renner smakt tegen het asfalt na aanrijding met volgwagen

MDB

4/09/17 - 11u28

video

De Ronde van Groot-Brittanië is met een sisser begonnen voor Karol Domagalski. De Poolse renner van One Pro Cycling trok in de eerste etappe in de aanval en zat in de goede vlucht. Tot zover verliep alles naar wens totdat op zo'n 130 kilometer van de streep een volgwagen tegen het achterwiel van de renner tikte. De bestuurder van de Madison Genesis-volgwagen had meer oog voor zijn renner die enkele bidons kwam halen dan voor wat er zich voor hem afspeelde. Domagalski kon zijn weg wel verder zetten en bolde uiteindelijk als 62ste over de meet.