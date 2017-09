Greg Van Avermaet wint criterium van Bavikhove

Door: redactie

4/09/17 - 00u09 Bron: Belga

Van Avermaet in Plouay voor de Bretagne Classic. © TDW.

Olympisch kampioen Greg Van Avermaet (BMC) heeft het avondcriterium in het West-Vlaamse Bavikhove gewonnen. De 32-jarige Van Avermaet haalde het in een sprint met twee van Belgisch kampioen Oliver Naesen. De Duitser André Greipel vervolledigde het podium.



33 deelnemers

1. Greg Van Avermaet (BMC) de 101 km in 2u14:10 (gem. 44,98 km/u)

2. Oliver Naesen

3. André Greipel (Dui) op 0:05

4. Bert Van Lerberghe; 5. Maxime Vantomme; 6. Eli Iserbyt; 7. Tom Devriendt; 8. Baptiste Planckaert; 9. Ludwig De Winter 0:11; 10. Jonas Rickaert 0:15; 11. Twan Castelijns (Ned) 0:25; 12. André Looij (Ned) 0:30; 13. Shan Archbold (NZe); 14. Preben Van Hecke; 15. Igor Courtens 0:50; 16. Ruben De Marez; 17. Jochen Deweer; 18. Piet Allegaert; 19. Mathias De Witte; 20. Dimitri Peyskens; 21. Olivier Courtens; 22. Jaron Wydooghe; 23. Jimmy Duquennoy; 24. Joren Touquet; 25. Mats Vanluchene; 26. Frederik Vandewiele; 27. Edward Planckaert; 28. Ludovic Robeet; 29. Michiel Dieleman; 30. Alexander Maes