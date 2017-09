Ensing pakt slotrit in Boels Ladies Tour, eindwinst voor Annemiek van Vleuten

Bewerkt door: XC

3/09/17 - 18u12 Bron: Belga

© TDW.

Janneke Ensing (Alé Cipollini) heeft de slotrit in de Boels Rental Ladies Tour (World Tour) gewonnen. De Nederlandse soleerde na 157,1 km in Sittard naar de zege voor haar landgenote Lucinda Brand (Sunweb) en de Poolse Katarzyna Niewiadoma. De eindzege gaat naar Annemiek van Vleuten die daarnaast ook de proloog en tijdrit won.

De slotrit in de Boels Rental Ladies Tour ging opnieuw door de Limburgse heuvels en na het offensief van Anna van der Breggen, tweede in de stand, van gisteren mocht verwacht worden dat ook zondag strijd zou geleverd worden om de eindzege.



Al vroeg in de wedstrijd vormde zich een kopgroep met elf rensters: Roxane Knetemann, Amy Cure, Christine Majerus, Jeanne Korevaar, Rozanne Slik, Alexis Ryan, Chloe Hosking, Winanda Spoor, Lucinda Brand, Marta Tagliaferro en Natalie van Gogh. Het peloton, dat al snel in stukken en brokken uiteen lag, liet de bonus nooit hoger oplopen dan 2:45. Het was Van der Breggen die op het eind opnieuw als eerste de leidersplaats van Annemiek van Vleuten bestookte, maar de Nederlandse van Orica-Scott hield goed stand op de Limburgse hellingen. Wel werd de voorsprong van de vluchters daardoor gehalveerd.



Het sein voor Katarzyna Niewiadoma en Janneke Ensing om een tegenaanval te plaatsen. Ze dichtten vrij snel de kloof op de kopgroep, maar ook in het peloton met favorieten werd niet gewandeld en gunde men de kopgroep met de Poolse - op een elfde stek in het klassement op 2:43 - niet te veel ruimte.



Vooraan liet Niewiadoma op zo'n dertig kilometer van de finish haar metgezellen achter, maar de Poolse zou in het slot terugvallen en zag Ensing en Brand nog terugkeren. Ensing had nog wat reserve in de kuiten en sprong weg met nog vier kilometer voor de boeg. Ze soleerde naar de overwinning. De eindzege is voor Van Vleuten die 43 seconden overhoudt op Anna van der Breggen. Ze volgt op de erelijst Chantal Blaak op.