Ewan zegeviert na millimetersprint in openingsrit Ronde van Groot-Brittannië

video Caleb Ewan (Orica-Scott) heeft de openingsrit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Australiër toonde zich na 190,1 km van Edinburgh naar Kelso maar nipt sneller dan Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) en Elia Viviani (Team Sky). Nikolas Maes werd eerste landgenoot op een achtste plaats.

De vroege vlucht kwam op naam van acht dapperen: Gorka Izagirre, Karol Domagolski, Jacob Scott, Rob Partridge, Connor Swift, Graham Briggs, Mark McNally en Lukasz Owsian. Het peloton controleerde en liet de voorsprong niet te hoog oplopen - maximaal drie minuten - met het oog op een massasprint.



Onderweg werd het peloton even op waaiers getrokken en moesten enkele renners alle zeilen bijzetten om vooraan te blijven. Het hoge tempo zorgde er bijgevolg voor dat de voorsprong van de vluchters snel zakte en met Domagolski en Owsian werden de laatste vluchters op 24 km van het eind opgeraapt.



Het peloton bereidde zich voor op een massasprint. Daarin werd het een close finish en moest Edvald Boasson Hagen na het bekijken van de fotofinish vrede nemen met een tweede stek. De zege ging naar Ewan, goed voor zijn achtste zege van het seizoen. Ook vorig jaar won de Australiër een rit in de Ronde van Groot-Brittannië. Hij is meteen ook de eerste leider in de Britse rittenkoers.

