Nacer Bouhanni sprint naar de zege in Fourmies

Bewerkt door Glenn Van Snick

3/09/17 - 17u09 Bron: Belga

© Twitter CyclingHub.

De 27-jarige Nacer Bouhanni (Cofidis) heeft vandaag de 85e editie van de GP Fourmies, met start en aankomst na 205 kilometer in de Noord-Franse gemeente Fourmies, gewonnen. De Fransman haalde het na een massasprint voor zijn landgenoot Marc Sarreau en de Duitser Rüdiger Selig.

Na een heel nerveus begin vormde zich gaandeweg een kopgroep met 21 man met daarbij onder meer Timothy Dupont, Pieter Vanspeybrouck, Pieter Serry, Eliot Lietaer, Julien Mortier, Quentin Jauregui, Damien Gaudin, Pim Ligthart, Marcus Burghardt, Petr Vakoc, Oscar Riesebeek en Mads Pedersen. Zij boekten een maximale voorsprong van 3 minuten. Op 10 kilometer van het einde was weer alles te herdoen en kregen we een hergroepering. Niemand slaagde er nog in de aangekondigde massasprint te ontlopen en daarin was Nacer Bouhanni heer en meester. Jarl Salomein werd achtste en meteen beste Belg.



Bouhanni was eerder dit seizoen ook al de sterkste in Danilith-Nokere Koerse, de vierde etappe in de Ronde van Catalonië, Parijs-Camenbert, de tweede rit in de Ronde van Yorkshire, de tweede etappe in de Ronde van de l'Ain en de tweede rit in de Ronde van Poitou-Charentes.