Démare doet één plaats beter dan vorig jaar en volgt Boonen op in Brussels Cycling Classic

Marc Ghyselinck

2/09/17 - 17u53

© belga.

Wereldkampioen zal Arnaud Démare dit jaar niet worden. De Franse kampioen won de Brussels Cycling Classic, nadat hij vorig jaar tweede was geworden. Hij kondigde meteen aan dat dit een van de laatste wedstrijden van zijn seizoen is. Dinsdag vertrekt hij naar Canada voor de GP's van Quebec en Montréal en daarmee heeft hij 2017 zowat gehad.

Als Milaan-Sanremowinnaar van 2016 was hij gecontesteerd. Hoe de volgwagen van FDJ hem wel of niet over de Cipressa trok was stof voor veel discussie, maar werd uiteindelijk door de jury geklasseerd.



Sindsdien heeft Arnaud Démare een beetje aan eerherstel gedaan. Niet zozeer in 2016, maar wel in 2017. Démare won een rit in Parijs-Nice, de Giro, de Dauphiné en in de Tour. Hij werd Frans kampioen op de weg. En in de Brussels Cycling Classic sprintte hij naar overwinning nummer tien van het seizoen. Dat zag er makkelijker uit dan het was. Marko Kump (tweede) en André Greipel (derde) kwamen niet in zijn buurt. Met de benen van Démare zit het nog wel goed. Alleen het hoofd wil zo goed niet meer mee, zegt de Fransman.



"Ik heb al mijn doelen bereikt dit seizoen. Na de Tour heb ik het erg moeilijk gehad om mij nog te motiveren." Démare gaf op in de BinckBank Tour, hij trok met frisse tegenzin naar de Cyclassics Hamburg waar hij tweede werd, gaf op in Plouay en won nu toch de Brussels Cycling Classic. Waarmee Démare de opvolger wordt van Tom Boonen, die hem vorig jaar op deze plek nog klopte. Het WK laat Démare aan zich voorbijgaan



Greipel derde

Tot een koninklijke sprint is het op de Houba de Strooperlaan niet gekomen. Nacer Bouhanni gaf op na een val en Marcel Kittel gaf op vanwege niet goed genoeg. Dat liet van de grote sprintersnamen alleen André Greipel over. De Duitser van Lotto werd derde. Technisch klonk zijn uitleg zo: "Op twee kilometer voor de streep raakte ik achterop bij een rotonde. Jasper De Buyst bracht me nog naar voor vanaf de dertigste plaats. Maar ik moest van te ver aan mijn sprint beginnen. Op die manier kan je nooit winnen natuurlijk."



Maar ook André Greipel is met zijn hoofd niet meer bij de koers. Tien dagen geleden vertelde ploegleider Marc Sergeant in Het Laatste Nieuws over de privé-problemen van Greipel. Zijn moeder lijdt aan de spierziekte aan ALS en is terminaal.



Dan denkt ook Greipel niet meer aan wielrennen of het WK. "Ik heb de bondscoach laten weten dat ik niet naar het WK ga. Ik heb er echt geen zin meer in. Ik heb mentaal niet de kracht meer om mij nog een keer voor het WK op te laden."



Belgen gemotiveerd voor WK

Wel gemotiveerd voor het WK waren gisteren de Belgen Jasper Stuyven en Tiesj Benoot. Stuyven sprintte gisteren naar plek vijf , nadat hij werd gegangmaakt door John Degenkolb. "Ik heb het al voor John gedaan, nu deed hij het voor mij." Na de wedstrijd ging Stuyven nog zestig kilometer bijtrainen.



Tiesj Benoot keerde vrijdagmorgen met de auto van zijn hoogtestage in Livigno terug. Na een rit van 900 kilometer arriveerde hij vrijdag om vijf uur in het hotel van de ploeg. Zaterdag toonde Benoot zich in de finale nog in een kopgroep en maandag legt hij examen fiscaliteit af. Om dan dinsdag in het vliegtuig naar Canada te stappen voor de GP's van Quebec en Montréal.



Beide renners zegden het niet met zoveel woorden, maar kregen van bondscoch Kevin De Weert al te horen dat ze zeker bij de negenkoppige WK selectie voor Bergen horen. De Weert maakt zijn ploeg maandag bekend.