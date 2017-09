Marco Minnaard blijft twee jaar langer bij Wanty-Groupe Gobert

XC

De Nederlander Marco Minnaard heeft zijn contract bij het procontinentale team Wanty-Groupe Gobert met twee seizoenen verlengd. De 28-jarige Minnaard begint volgend seizoen zo aan zijn vijfde jaar bij het team. Minnaard won dit jaar de Rhône-Alpes Isère Tour en werd 40e in het eindklassement van de Tour.

"Ik moet toegeven dat ik vrij gerust was in een goede afloop aangezien Jean-François Bourlart me op het einde van de Tour toevertrouwde dat hij me er volgend jaar nog graag bijwilde", opende Minnaard. "Mijn doel komend jaar is om een eendaagse wedstrijd of etappe op mijn naam te schrijven en nog betere resultaten te boeken. De voorbije maanden heb ik ook een goede band met Guillaume Martin opgebouwd. Het is voor mij een persoonlijke uitdaging om hem nog langer te kunnen bijstaan in de bergen."



"De ploeg van nu is niet meer te vergelijken met die van vier jaar geleden", keek Minaard even terug. "We reden toen ook al een mooi wedstrijdprogramma, maar de omkadering is veel professioneler geworden. Zo trokken we eind maart met de klimmers op hoogtestage en hadden we tijdens de Tour het voorrecht om drie weken lang een kok in onze ploeg te hebben. Allemaal 'kleine' dingen die het tot een mooi geheel maken."



"Mijn programma voor de komende weken bestaat uit Izegem, Tour du Doubs en de Ronde van Denemarken. Die twee laatste wedstrijden heb ik nog nooit gereden en daar kijk ik wel naar uit. Ik merk wel dat het seizoenseinde nadert en de vermoeidheid binnentreedt. Zo was Plouay voor mij geen hoogvlieger, maar kwam ik in Geraardsbergen weer goed voor de dag. De prestaties worden wisselvalliger."