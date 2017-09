Alejandro Valverde fietst opnieuw... in het water

DMM

Alejandro Valverde werkt als een bezetene aan zijn terugkeer in het wielerpeloton. De Spanjaard van Team Movistar kwam begin juli ten val in de openingstijdrit van de Ronde van Frankrijk en liep daarbij een zware beenbreuk op.



Maar er is licht aan het eind van de tunnel voor de viervoudige winnaar van Luik-Bastenaken-Luik. Valverde mag stilaan weer beginnen fietsen, maar moet dat vooralsnog in het water doen.



"Om weer de weg op te kunnen, moeten we eerst door het water," liet de 37-jarige wielrenner op Twitter noteren. Valverde voegde er meteen een filmpje aan toe om zijn woorden kracht bij te zetten. De Spanjaard hoopt om aan het eind van het wielerseizoen nog minstens één wedstrijd mee te betwisten.