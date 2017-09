Ben Hermans viert comeback in Ronde van Groot-Brittannië

Bewerkt door: XC

1/09/17 - 12u30 Bron: Belga

© TDW.

Ben Hermans zal komende week zijn wederoptreden in competitie maken in de Ronde van Groot-Brittannië (3-10 september). Dat maakte zijn team BMC vandaag bekend. Hermans viel in augustus in de Ronde van Polen zwaar en liep daarbij breuken op in zijn rechterpols, teen en borstbeen.