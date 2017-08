Ventoso, Caruso, Drucker en Rosskopf verlengen bij BMC - Cofidis haalt broers Herrada

YP

Damiano Caruso. © TDW.

De Italiaan Damiano Caruso (29), de Luxemburger Jempy Drucker (30), de Amerikaan Joey Rosskopf (27) en de Spanjaard Francisco Ventoso (35) hebben hun handtekening geplaatst onder een nieuwe verbintenis bij BMC. Dat laat de WorldTourformatie vandaag weten.

Caruso werd dit jaar elfde in de Tour en verzamelde ook al ereplaatsen in de Giro (achtste in 2015) en Vuelta (negende in 2014). Drucker won vorig jaar een rit in de Vuelta en dit seizoen een rit in de Ronde van Wallonië en in de ronde van zijn eigen land. Rosskopf is bezig aan zijn derde seizoen bij BMC en werd dit jaar nationaal kampioen tijdrijden.



Ventoso pakte al etappes in Giro (in 2011 en 2012) en Vuelta (2006) en is een oud-winnaar van Parijs-Brussel (2010).



Begin augustus kondigde BMC de komst van Jürgen Roelandts (Lotto-Soudal) aan. Hij wordt ploegmaat van onder meer olympisch kampioen Greg Van Avermaet.