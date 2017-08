Ben Hermans krijgt twee Noorse ploegmaats bij Israël Cycling Academy

Bewerkt door: PL

29/08/17 - 20u22 Bron: Belga

Ben Hermans. © TDW.

De Noorse sprinters August Jensen en Sondre Holst Enger hebben een contract voor twee seizoenen ondertekend bij de ambitieuze procontinentale ploeg Israël Cycling Academy.

De 23-jarige Holst Enger neemt na een teleurstellend jaar afscheid van de Franse WorldTour-ploeg AG2R. De snelle Noor stak in 2015 bij IAM Cycling zijn neus aan het venster en won onder meer een rit in de Ronde van Oostenrijk.



De drie jaar oudere Jensen plukt de vruchten van zijn tweede plaats in de Arctic Race of Norway, waarin hij enkel man in vorm Dylan Teuns voor zich moest dulden. Hij komt over van het continentale Coop en tekent bij Israël Cycling Academy zijn eerste volwaardige profcontract.



Vorige week tekenden ook Ben Hermans en de Spanjaard Rubin Plaza bij de ambitieuze ploeg, die mikt op een uitnodiging voor de Ronde van Italië.