Bram Tankink doet er nog een jaar bij bij LottoNL-Jumbo

29/08/17

De Nederlander Bram Tankink, die aan het einde van het jaar 39 wordt, blijft ook volgend seizoen aan boord bij LottoNL-Jumbo. Dat kondigde het Nederlandse WorldTour-team aan op haar website.

Tankink, prof sinds 2001, telt twee overwinningen op zijn palmares: een rit in de Ronde van Duitsland (2005) en de GP Jef Scherens (2007). De in België wonende Limburger nam deel aan 17 grote rondes, waaronder 9 keer de Tour de France. Dit jaar gaf hij op in de 19e etappe van de Ronde van Italië.



"Ik ben blij dit nieuws bekend te kunnen maken", aldus Tankink. "De waardering voor mijn inzet vanuit renners, personeel en ploegleiding heeft me doen besluiten nog een jaar bij deze ploeg door te gaan." Op Twitter plaatste Tankink eerder al een ludiek filmpje waarop hij zijn keuze met twee van zijn dochters bespreekt.



"Bram haalde dit seizoen weer een heel hoog niveau", vervolgde teammanger Richard Plugge. "Hij is van grote waarde voor ons. En niet alleen op de fiets. Ook voor de sfeer binnen de ploeg is hij een belangrijke pion. Bovendien is hij een goeie mentor voor de jonkies in de selectie. Hopelijk kan Bram zijn carrière op een mooie manier bij onze ploeg afsluiten, wanneer dat ook mag zijn."