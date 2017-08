Sky blijft toptalenten aantrekken - Vertrekker én contractverlenging bij Quick.Step-Floors

YP

28/08/17 - 12u43 Bron: Belga

Zdenek Stybar. © TDW.

Orica-Scott strikt Jack Bauer (Quick-Step) Orica-Scott heeft de komst van de Nieuw-Zeelander Jack Bauer bekendgemaakt. Bauer komt over van Quick-Step Floors en tekende bij het Australische WorldTour-team een contract voor twee seizoenen.



De 32-jarige Bauer was eerder in zijn carrière aan de slag bij Endura (2010-2011), Garmin (2012-2014) en Cannondale (2015-2016). Sinds dit seizoen verdedigde hij de kleuren van het team van Patrick Lefevere.



Bauer schreef dit seizoen de Nieuw-Zeelandse titel in het tijdrijden op zijn palmares. Eerder was hij ook al nationaal kampioen op de weg (2010), triomfeerde hij in de Japan Cup (2013) en won hij etappes in de Ronde van Utah (2011), Herald Sun Tour (2014) en Ronde van Groot-Brittannië (2016).



"Ik heb eerder in mijn carrière al bewezen een sterk werkpaard te zijn", legde Bauer uit op de website van Orica. "Dat hoop ik ook bij Orica te tonen. In het bijzonder in de Vlaamse klassiekers voor kopmannen Matteo Trentin (die ook overkomt van Quick-Step) en Luke Durbridge." Jack Bauer. © TDW.

Stybar verlengt contract bij Quick-Step tot 2019 Tsjechisch kampioen Zdenek Stybar rijdt tot in 2019 in dienst van Quick-Step Floors. Dat maakte het Belgische WorldTour-team vandaag bekend.



De 31-jarige Stybar rijdt al sinds 2011 bij het team van Patrick Lefevere en schreef in die periode onder meer etappes in Tour (2015) en Vuelta (2013) en de Eneco Tour (2013) op zijn naam.



"De tijd is voorbij gevlogen sinds 2011", legde Stybar uit op de website van Quick-Step. "Ik ben blij te hebben kunnen bijtekenen. Quick-Step is zo'n sterk team. We blijven op alle terreinen de overwinningen aan elkaar rijgen." Zdenek Stybar. © TDW.