Van der Hoorn klopt Van Aert in spektakelrijke Schaal Sels

Door: redactie

27/08/17 - 17u10

Taco van der Hoorn heeft de Schaal Sels op zijn palmares gezet. De 23-jarige Nederlander van Roompot haalde het na een spektakelrijke tocht over kasseien en grindwegen van topfavoriet Wout van Aert.

Vandaag stonden er 196 kilometer over onverharde wegen en kasseistroken op het programma. Het uitdagende parcours motiveerde de renners om er vanaf de start in te vliegen. Twaalf renners wisten zich af te zonderen, maar op 100 kilometer van de streep kwam de boel weer samen.



Nadien zorgden de grindwegen voor afscheiding in het peloton. Wout van Aert duwde stevig door en kreeg Tim Merlier, Lukas Spengler, Amund Grondahl Jansen, Ludwig De Winter, Taco van der Hoorn en Justin Jules mee in zijn zog. Die laatste moest vervolgens afhaken, waardoor de overige zes de finale indoken. De achtervolgende groep volgde op veertig seconden, de winnaar zat vooraan.



Met nog tien kilometer voor de boeg kampte De Winter met een lekke band. Zo bleef er nog een kopgroep van vijf stuks over. Op de laatste onverharde strook dropte Van Aert - tevens ook de winnaar van vorig jaar - een bommetje, maar iedereen bleef aan boord. Nadien viel de wereldkampioen veldrijden een tweede keer aan en leek hij het te gaan halen, tot hij in de laatste honderden meters alsnog geremonteerd werd door een indrukwekkende Van der Hoorn.