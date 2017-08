Sivakov wint slotrit, Lambrecht strandt op minuut van eindzege in Ronde van de Toekomst

DMM

De slotrit in de Ronde van de Toekomst komt op naam van de Rus Pavel Sivakov. Hij soleerde naar de zege in Albiez-Montrond. De Amerikaan Neilson Powless finishte 2:31 later op een tweede stek, de groep met favorieten eindigde op drie minuten en daar pakte met Dmitry Strakhov een tweede Rus de derde stek. De Colombiaan Egan Bernal is eindwinnaar, onze landgenoot Bjorg Lambrecht is tweede op 1:09, Steff Cras eindigt op een vijfde plaats.

Sivakov werd samen met Egan Bernal beschouwd als topfavoriet voor de eindzege, maar de Rus kende een complete offday in de eerste Alpenrit en verloor er 6:43. In de etappe van zaterdag door de Alpen probeerde hij wel, maar zakte hij opnieuw door het ijs. Met een achterstand van 23 minuten betekende hij geen gevaar meer voor het klassement en in de slotrit, met onder meer de Col de la Madeleine en de Col du Mollard, wilde de Rus zich graag tonen.



Na enkele aanvallen was het Sivakov zelf die op zoek ging naar de leiders Florian Cam, Neilson Powless, Giovanni Carboni en Aleksander Vlasov op de Col de la Madeleine. Hij bracht ook Pascal Eenkhoorn met zich mee die mee was in de vroege vlucht, maar had moeten lossen onderweg.



Al snel bleven de beste klimmers voorop met Sivakov en Powless en finaal liet de Rus de Amerikaan achter op 10 km van het eind en soleerde hij naar de zege.



De eindzege voor Bernal dus, die twee ritten won in de Ronde van de Toekomst, en op de erelijst de Fransman David Gaudu opvolgt. Eerder wonnen zijn landgenoten Nairo Quintana (2010), Esteban Chaves (2011) en Miguel Angel Lopez (2014) de rittenkoers voor beloften. Meteen na zijn eindzege maakte Team Sky ook bekend dat de Colombiaan, die slechts sinds twee jaar echt op de weg koerst en daarvoor aan mountainbike deed, volgend seizoen bij hen zal koersen.



Bjorg Lambrecht eindigde op een tweede stek, op 1:09 van Bernal. Het is geleden van 2008, toen Jan Bakelants de Ronde van de Toekomst won, dat er een landgenoot op het eindpodium stond.



