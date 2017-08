Iljo Keisse wint Omloop Mandel-Leie-Schelde

Door: redactie

26/08/17 - 18u38 Bron: Belga

Archieffoto. © photo news.

Iljo Keisse (Quick-Step Floors) heeft de 72e editie van de Omloop Mandel-Leie-Schelde gewonnen.

Na 179 kilometer haalde Keisse het in Meulebeke van de Nederlander Huub Duyn (Veranda's Willems-Crelan) en zijn landgenoot Maarten Wynants (LottoNL-Jumbo). Op de erelijst volgt hij Pieter Vanspeybrouck op. Keisse was in 2013 als eens winnaar van deze wedstrijd.



Uitslag

1. Iljo Keisse (Quick-Step Floors) 179 km in 3u51:07 (gem 46,47 km/u)



2. Huub Duijn (Ned)



3. Maarten Wynants



4. Pier Paolo De Negri (Ita)



5. Wesley Kreder (Ned); 6. Oscar Riesebeek (Ned); 7. Twan Castelijns; 8. Dimitri Peyskens; 9. Dries Van Gestel; 10. Tom Vermeer (Ned)