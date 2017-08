Stijn Steels ruilt komend seizoen Sport Vlaanderen-Baloise voor Veranda's Willems-Crelan

Door: redactie

Stijn Steels verlaat aan het einde van het seizoen Sport Vlaanderen-Baloise en tekende voor 2018 een contract van één seizoen bij Veranda's Willems-Crelan. De 28-jarige Steels zal kopman Wout van Aert moeten bijstaan in het Vlaamse voorjaar.

"Wout van Aert zal volgend seizoen het voorjaar betwisten. Dit 'project' sprak mij enorm aan en ik wil Wout hier zo goed als het kan in bijstaan", legde Steels uit. "Ik kom in de zwaardere koersen, zoals in het voorjaar, het beste tot mijn recht. Bovendien ben ik een renner die volledig in dienst wil rijden van de ploeg en er geen probleem mee heeft om zich op bepaalde momenten helemaal we te cijferen voor de kopmannen. Ook de wetenschappelijke benadering van het team sprak mij enorm aan. Om stappen voorwaarts te zetten moet je hiermee bezig zijn. Ik wil me volgend jaar dan ook bewijzen op dit niveau."



Ook manager Nick Nuyens was opgetogen met de komst van Steels. "Ik ben altijd al gecharmeerd geweest door de manier van koersen van Stijn. Hij is iemand die de aanval niet schuwt en er vaak in de finale nog bij is. We zijn ervan overtuigd dat hij een belangrijke rol zal kunnen spelen in het voorjaar. Maar ook naast het voorjaar is hij een renner die perfect in onze ploeg past. Hij is iemand die overal wil koersen. Dit soort renners hebben we er altijd graag bij."