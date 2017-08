Sarreau wint slotrit, eindzege voor Pedersen in Tour du Poitou Charentes

Door: redactie

25/08/17 - 16u57

Mads Pedersen. © photo news.

Marc Sarreau (FDJ) heeft de slotrit in de 31e Ronde van Poitou Charentes (cat. 2.1) gewonnen. De Fransman was na 157,8 kilometer van Roumazières-Loubert naar Poitiers de snelste in een massasprint. Hij haalde het voor de Italianen Elia Viviani en Andrea Pasqualon. Maxime Farazijn was met een zestiende plaats beste Belg. De eindzege van de Deen Mads Pedersen (Trek-Segafredo), die gisteren de tijdrit won, kwam niet meer in gevaar.