Viviani boekt tweede ritzege in Poitou-Charentes

24/08/17 - 15u56 Bron: Belga

Elia Viviani heeft de ochtendrit in de Ronde van Poitou-Charentes (Fra/2.1) gewonnen.

De Italiaan van Team Sky was, na 94,7 km van Vouillé naar Neuville-de-Poitou, de snelste in een sprint voor Nacer Bouhanni (Cofidis) en Jempy Drucker (BMC). Viviani, ook al winnaar van de openingsrit, neemt de leiderstrui opnieuw over van Nacer Bouhanni, die woensdag won.



In het klassement telt hij twee seconden voorsprong op Bouhanni, maar met de tijdrit deze namiddag van 20,6 km zal het klassement ongetwijfeld stevig door elkaar geschud worden.