LottoNL-Jumbo verlengt contract van Bert Jan Lindeman

24/08/17

Bert Jan Lindeman koerst ook volgend seizoen bij Team LottoNL-Jumbo. De 28-jarige Nederlander rijdt dan voor het vierde jaar voor de WorldTourploeg van manager Richard Plugge, zo is vandaag bekendgemaakt.

Lindeman is momenteel actief in de Ronde van Spanje. Twee jaar geleden boekte hij daarin het grootste succes uit zijn carrière door de zevende etappe te winnen.



"Ik ben hier op mijn plek en ik ben blij met mijn rol", zegt Lindeman. "Ik ben er om de kopmannen te ondersteunen en soms krijg ik mijn eigen kansen. Wat me het meeste aanspreekt, is dat er in onze ploeg écht aan de renners wordt gewerkt om ze beter te maken. Ik word zelf ook nog steeds beter."