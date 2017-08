Geraint Thomas maakt rentree voor eigen publiek

Bewerkt door: PL

24/08/17 - 14u15 Bron: ANP

Geraint Thomas won de openingstijdrit in de voorbije Tour de France. © belga.

De Britse wielrenner Geraint Thomas maakt komende maand in de Ronde van Groot-Brittannië zijn rentree. De 31-jarige renner van Team Sky liep begin juli een gebroken sleutelbeen op bij een val in de negende etappe van de Tour de France. Thomas, de winnaar van de openingstijdrit door Düsseldorf, stond op dat moment op de tweede plaats in het algemeen klassement achter ploegmaat Chris Froome.



In de Ronde van Groot-Brittannië keert hij terug in het peloton. De etappekoers begint op zondag 3 september in de Schotse hoofdstad Edinburgh en finisht een week later in Cardiff, de hoofdstad van Wales waar Thomas is geboren.



"Geweldig om voor eigen publiek en in eigen stad te kunnen koersen", zei Thomas, die in de Sky-ploeg in ieder geval gezelschap krijgt van Michal Kwiatkowski en Owain Doull. Vorig jaar ging de eindzege naar een andere Brit, Steve Cummings.