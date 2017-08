Voormalig wielrenner Bobridge aangeklaagd voor drugshandel

Door: redactie

Jack Bobridge, ex-wielrenner van onder meer Trek-Segafredo, is opgepakt voor het verhandelen van honderden XTC-pillen, nadat de politie hem oppakte in zijn woonplaats.

Vorig jaar stond Bobridge nog op het podium van de Olympische spelen in Rio de Janeiro, waar hij met Australië zilver won op de ploegenachtervolging. Gisteren werd hij gearresteerd in zijn woonplaats Yokine, nabij Perth. Hij wordt aangeklaagd voor het verkopen van grote hoeveelheden MDMA en XTC in de lokale uitgaanswijken.



Bobridge is op borgtocht en onder strenge voorwaarden vrijgelaten in afwachting van zijn zaak.



Naast de zilveren medaille in Rio vorig jaar behaalde hij ook zilver op de ploegenachtervolging op de Olympische spelen in Londen in 2012. Daarnaast veroverde hij ook meerdere medailles op wereldkampioenschappen baanwielrennen, en werd hij in 2011 en 2016 Australisch kampioen op de weg.