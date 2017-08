Dimension Data verlengt contract van Cummings en vier Zuid-Afrikanen

Bewerkt door Glenn Van Snick

24/08/17 - 11u28 Bron: Belga

© belga.

De Zuid-Afrikaanse WorldTour-ploeg Dimension Data heeft vijf renners een nieuwe verbintenis aangeboden. Het gaat om de Brit Steve Cummings (36) en de Zuid-Afrikanen Jay Thomson (30), Jaco Venter (29), Johann van Zyl (25) en Jacques Janse van Rensburg (29). Dat maakte het team vandaag bekend.

Cummings won dit jaar het nationaal kampioenschap op de weg en tegen de chrono. Hij kwam eind 2014 over van BMC. Op zijn erelijst staan onder meer twee ritzeges in de Tour (2015 en 2016) en een rit in de Vuelta (2012). Vorig jaar boekte hij etappezeges in Tirreno-Adriatico, Ronde van het Baskenland en de Dauphiné en schreef de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam.



"Ik heb drie van mijn beste jaren bij deze ploeg doorgebracht", zegt de teamgenoot van Serge Pauwels. "Ik hou van het project en de manier waarop het is gegroeid en blijft groeien. Ik ben heel dankbaar deel te kunnen uitmaken van dit team."