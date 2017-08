Van Avermaet zondag op zoek naar WorldTour-punten in Bretagne Classic

Bewerkt door: PL

Zondag staat met de Bretagne Classic Ouest-France een nieuwe WorldTour-wedstrijd op het programma. Greg Van Avermaet leidt in de tussenstand van de UCI World Tour en wil punten sprokkelen om zijn eerste plaats te verstevigen.

Afgelopen weekend slaagde Van Avermaet er niet in te scoren in de EuroEyes Cyclassics Hamburg. Niettemin behield hij een geruststellende voorsprong in de World Tour.



"Ik voelde me goed vorig weekend in Hamburg. De ploeg verrichtte uitstekend werk om mij in een goede positie te plaatsen", blikt Van Avermaet, die in de sprintkoers 32ste werd, terug in een persbericht van zijn team BMC.



Zondag wordt de olympische kampioen in Bretagne geflankeerd door Dylan Teuns, Nathan Van Hooydonck, de Zwitsers Silvan Dillier, Michael Schär en Danilo Wyss, de Luxemburger Jempy Drucker en de Fransman Amaël Moinard.



"Opnieuw brengen we een sterk team in stelling en ik trek met vertrouwen naar de race", zegt Van Avermaet. "Dit is andermaal een koers waarin het lastig is om in de finale vooruit te blijven, maar qua vorm sta ik waar ik wil staan. Het zou goed zijn als ik in de top tien kan eindigen."



Vorig jaar ging de zege in de Bretagne Classic Ouest-France naar Oliver Naesen.