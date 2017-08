Dubbelslag voor Bouhanni in Tour du Poitou Charentes

Door: redactie

Nacer Bouhanni (Cofidis) heeft vandaag de tweede etappe in de Tour du Poitou-Charentes (Fra/2.1) gewonnen. De Fransman was na 185,7 km tussen Saint-Savinien-sur-Charente en Roumazières-Loubert de snelste in de sprint, voor Elia Viviani (Team Sky) en Damien Touze (HP BTP-Auber93). Christophe Noppe was de eerste Belg op de negende plaats. Bouhanni neemt ook de leiderstrui over van Viviani, die de openingsrit won.