Ian Stannard blijft drie jaar langer bij Team Sky

Ian Stannard heeft een nieuw contract voor drie seizoenen ondertekend bij Team Sky.

Stannard fietst al sinds 2010 voor Sky. Hij won voor het team onder meer twee keer de Omloop (in 2014 en 2015) en stond op het podium van Parijs-Roubaix en E3 Harelbeke (telkens derde in 2016). Momenteel is de Brit bezig aan zijn vierde Vuelta. "Dit seizoen heeft niet gebracht wat ik had gehoopt", zegt Stannard. "De klassiekers waren een grote ontgoocheling. Ik hoopte veel beter te doen en dan miste ik ook nog de Tour door ziekte. Maar ik heb wat tijd vrij gehad, dat was fijn en ik ben blij dat ik nu aan de Vuelta kan deelnemen. Ik wil hier een rol spelen. Het is een tijdje geleden dat ik hier geweest ben (2012), maar Froomey (Chris Froome) is één van de favorieten, dus dragen wij een grote verantwoordelijkheid."

Bernard en Reijnen verlengen bij Trek-Segafredo

De Fransman Julien Bernard en de Amerikaan Kiel Reijnen zullen ook in 2018 en 2019 het shirt van Trek-Segafredo dragen. Beide renners zetten bij het Amerikaanse WorldTour-team hun handtekening onder een contractverlenging van twee seizoenen.



Bernard (25) is bezig aan zijn tweede profseizoen in dienst van Trek. Het klimtalent rijdt momenteel met de Vuelta zijn tweede grote ronde van het jaar, na de Giro. "Ik wil blijven verbeteren en alles geven voor het team. De komende jaren hoop ik ook uit te groeien tot een winnaar", zegt de Fransman. "Een ander doel is uiteraard deelnemen aan de Tour de France. Na de Giro en de Vuelta zou ik niets liever willen dan te kunnen starten in de grote ronde van mijn land."



Reijnen (31) is een allrounder die niet traag is aan de meet. "Hij speelt een belangrijke rol in onze leadout-trein, maar kan ook sprints winnen in een klein groepje. Dat heeft hij vorig jaar getoond in de Ronde van Utah (waarin hij een rit won)", aldus ploegmanager Luca Guercilena.