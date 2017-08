Pozzovivo wordt ploegmaat van Nibali bij Bahrain Merida

Bewerkt door: PL

De Italiaan Domenico Pozzovivo rijdt de komende twee seizoenen voor Bahrain Merida. Bij het WorldTourteam wordt de kleine klimmer (1m65, 53 kg) ploeggenoot van Vincenzo Nibali. Pozzovivo is bezig aan zijn vijfde seizoen in dienst van het Franse AG2R La Mondiale.

De 34-jarige Pozzovivo werd dit seizoen zesde in de Giro en viel in de Ronde van Zwitserland, waarin hij een etappe won, als vierde net naast het podium. Pozzovivo rijdt momenteel de Vuelta, waar hij net als de Fransman Roman Bardet een beschermde status geniet. In 2013 werd hij al eens zesde in de eindstand van de Spaanse rittenkoers.



Naast Nibali komt Pozzovivo bij Bahrain Merida volgend jaar ook landgenoten als Sonny Colbrelli, Enrico Gasparotto en Niccolo Bonifazio tegen. De Italiaan woont in Zwitserland, dicht bij Nibali en Gasparotto, wat zijn keuze voor de ploeg volgens hem eenvoudiger heeft gemaakt.