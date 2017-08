De Buyst sprint naar zege in GP stad Zottegem-Decca - Viviani aan het feest in Tour du Poitou Charentes

YP

Jasper De Buyst (Lotto Soudal) heeft dinsdag de 82e editie van de GP stad Zottegem-Decca (cat 1.1) gewonnen. Na 195 kilometer was de 23-jarige Vlaams-Brabander de snelste in een massasprint. Joeri Stallaert en Kenny Dehaes kleurden de top drie volledig Belgisch.

Jasper De Buyst zet nummer drie op de teller

Met een fietslengte voorsprong heeft Jasper De Buyst (Lotto Soudal) dinsdag de 82e editie van de GP stad Zottegem-Decca op zijn naam geschreven. Het was de derde zege van het seizoen voor De Buyst. "Het was op het einde nog heel spannend want er was een groepje weg met vijftien man. Wij hadden Tosh Van der Sande en Sean De Bie mee maar na de passage van de Paddestraat smolt alles toch weer samen. Gelukkig maar voor mij, zoals later is gebleken", reageerde De Buyst. "Ik zat bij het aansnijden van de laatste bocht heel ver en moest dus veel plaatsen goedmaken wou ik meedingen naar de eindzege. Dat lukte me. Er viel plots een gat en ik kon daaruit naar voor komen. Dit geeft wel vertrouwen naar wat nog komt. Het is altijd fijn om er enkele te winnen op een jaar en drie is toch mooier dan twee. Een overwinning krikt mee het moraal op en ik heb nu nog meer dan een maand tijd om nog enkele goede prestaties neer te zetten. Wat erbij komt is best meegenomen. Ik reed onlangs nog het Europees kampioenschap, de BinckBank Tour en Hamburg. Zondag volgt Plouay. Mijn agenda puilt dus uit. Ik zal naar zowat 80 koersdagen gaan dit seizoen, maar ik heb drie knappe zeges achter mijn naam staan."



Joeri Stallaert verspeelde te veel kracht in ontsnapping

"Ik had gehoopt die spurt te winnen maar Jasper De Buyst was net iets te sterk", reageerde Joeri Stallaert (Cibel-Cebon) na zijn tweede plaats. "Ik maakte trouwens deel uit van die kopgroep die in de slotronde aan de haal was gegaan. Ik nam daar ook veel werk voor mijn rekening, omdat ik wist dat ik de snelste van onze groep was. Spijtig genoeg kwam in de slotkilometers alles samen. Wellicht kwam ik door dat werk in de ontsnapping wat kracht te kort in de laatste rechte lijn. Ik rijd nu nog onder andere het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp, de GP Impanis en nog een pak andere interessante koersen in ons land tijdens het najaar. Daarin hoop ik me nogmaals te laten zien."



Kenny Dehaes (Wanty-Groupe Gobert), afgelopen zondag tweede in Leuven, moest nu met de derde plaats vrede nemen. "Toen ik die groep van vijftien zag wegrijden, dacht ik dat het over en out was. Ineens begon LottoNL-Jumbo vol te rijden voor Lars Boom en die actie zorgde ervoor dat alles samen smolt. Van voor de Paddestraat tot op de eindmeet was het één lange sprint. Eentje van zowat zeven kilometer. Ik wou langs de binnenkant van de bocht naar de laatste rechte lijn gaan, maar werd naar buiten gedreven en moest zo een pak posities goed maken. Ik ben dan maar vol beginnen sprinten. Op honderd meter van de meet kwam ik naast Stallaert, maar ik had dan al een hele tijd met wind op kop gereden. Inmiddels heb ik getekend bij WB Veranclassic. Mijn toekomst is dus verzekerd. Dit seizoen wil ik nog enkele keren uithalen en een koers winnen, maar het eindklassement van de Napoleon Games Cup is het hoofddoel."