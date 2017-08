Matteo Trentin wint rit in de drie grote rondes, maar op nummer 100 is het nog wel wachten

Door: redactie

Matteo Trentin heeft zich door vandaag de rit te winnen in een select gezelschap genesteld van renners die al in de drie grote rondes raak schoten. Het is echter nog wachten op de honderdste renner die een rit wint in de Giro, Tour de France en de Vuelta. Waarom leest u hieronder. In principe is de Italiaanse sneltrein van Quick.Step-Floors de honderdste renner die mag zegevieren in alle drie de grote rondes. Maar daar worden ook de ploegentijdritten en de namen die betrapt werden op doping meegerekend. Zo rekenen wij de renners niet mee die officieel al geschrapt werden na dopingperikelen. We denken dan aan een Jan Ullrich, Alberto Contador en Leonardo Piepoli. De jacht naar de 100ste renner die raak schoot in de drie grote rondes is dus nog steeds geopend.

"Ik ben hier echt trots op", reageerde de 28-jarige Italiaan, die na het seizoen Quick-Step Floors verlaat. Trentin was één van de acht renners die buiten tijd arriveerde in de negende etappe van de Tour de France. Hij kwam ten val, reed de koers uit, maar samen met ook vier renners van FDJ, onder wie Arnaud Démare, finishte hij te laat. "Dat was een pijnlijke dag voor mij", blikte hij nog even terug. "Ik heb echt hard gewerkt naar het laatste deel van het seizoen, ik voelde me goed en wilde hier graag een ritzege boeken."



Zondag werd aanvankelijk ook de kaart getrokken van snelle man Trentin, maar de omstandigheden beslisten er in de finale anders over en het was Lampaert die won, mede door het sterke ploegwerk en omdat Trentin verstandig het gat liet vallen na de aanval van de West-Vlaming in de slotkilometer. "Ik was heel blij voor Yves, we reden daar echt een heel slimme koers en Yves werkte het mooi af. Vandaag was het aan mij en mijn ploeg was ongelooflijk. In het begin kregen we wat hulp van Lotto Soudal, UAE en Aqua Blue, maar op het eind moesten we nog alle zeilen bijzetten en dat deed mijn team."



"Tim Declercq reed gisteren bijna de hele dag op kop en ook vandaag was hij weer eens ongelooflijk. Daarna deed iedereen zijn deel van het werk van ons team om de vluchters terug te krijgen. In de sprint had ik een treintje met Alaphilippe en Lampaert en dat was een goede leadout. Ik ben blij dat ik het af kan maken. Dit is mijn laatste seizoen bij de ploeg en ik ben heel trots dat ik met hen zowel in de Giro, als in de Tour en nu ook in de Vuelta kon scoren."