Aanwinst uit Denemarken voor Quick.Step-Floors

Door: redactie

22/08/17 - 14u06 Bron: Belga

Morkov even langs de kant met een probleem in de tweede rit van deze Vuelta. © TDW.

Quick.Step-Floors heeft zich voor de komende twee seizoenen verzekerd van de diensten van de Deense wielrenner Michael Morkov, die overkomt van Katusha-Alpecin, zo maakte de Belgische WorldTour-formatie bekend. De 32-jarige Morkov is momenteel in de Vuelta aan de slag, waar hij in 2013 een etappe kon winnen. Op de weg veroverde hij één keer de Deense nationale titel, op de baan was er in 2009 een wereldtitel in de ploegkoers aan de zijde van Alex Rasmussen. Een jaar eerder won hij olympisch zilver in de ploegenachtervolging (in 2008 in Peking).