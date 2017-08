Kenny Dehaes trekt in 2018 naar WB-Veranclassic-Aqua Protect

Door: redactie

21/08/17 - 15u53 Bron: Belga

© belga.

Kenny Dehaes verlaat Wanty-Groupe Gobert en verhuist naar WB-Veranclassic-Aqua Protect. Dat heeft de wielerformatie vandaag bekendgemaakt. De 32-jarige Dehaes tekent bij zijn nieuwe ploeg een contract voor een jaar. Tom-Jelte Slagter ruilt dan weer Cannondale voor Team Dimension Data.

"Ik ben heel blij met mijn overstap", reageerde Dehaes op de site van het team. "Ik was heel snel overtuigd door de familiale en vriendschappelijke sfeer in de ploeg. Ik ken veel renners uit de huidige groep en reken erop dat ik in 2018 op de vertrouwde manier kan werken. Ik ben er zeker van dat ik met het team koersen kan winnen of helpen winnen."



"Kenny is een renner met grote kwaliteiten en hij heeft een uitstekende mentaliteit", verklaarde ploegleider Olivier Kaisen. "Hij is altijd gemotiveerd, of het nu voor de Giro of voor een simpele kermiskoers is. Hij vormt een mooie aanwinst voor onze ploeg. Het is belangrijk om zo'n renner in de rangen te hebben."



Dehaes eindigde dit jaar als tweede in de Heistse Pijl en als derde in de Handzame Classic. Afgelopen zondag pakte hij nog het zilver in de GP Jef Scherens. In 2016 won hij een rit in de Vierdaagse van Duinkerke en de Ronde van Picardië. Dehaes schreef in dat jaar ook de Ronde van Limburg op zijn naam.