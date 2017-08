Katusha plukt na Kittel ook tijdrijder Dowsett weg

DM

Tijdrijder Alex Dowsett verlaat aan het einde van het seizoen de Spaanse wielerformatie Movistar voor Katusha-Alpecin, waar hij een contract heeft ondertekend tot eind 2018, zo maakte zijn nieuwe werkgever bekend.

De 28-jarige Brit is aan zijn vijfde seizoen bezig bij Movistar, voordien kwam hij uit voor Sky. De vijfvoudige Britse kampioen tijdrijden behaalde zijn mooiste overwinning in de Giro van 2013, toen hij er de tijdrit won. In de zomer van 2015 vestigde hij op de wielerbaan van Manchester ook een nieuw werelduurrecord, dat niet lang standhield en door zijn landgenoot Bradley Wiggins van de tabellen werd gereden.