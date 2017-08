Halvorsen sprint naar zege in Ronde van de Toekomst

DM

De derde etappe in de Ronde van de Toekomst is een prooi geworden voor de Noor Kristoffer Halvorsen. De wereldkampioen bij de beloften sprintte na 125,7 km van Missilla naar Châteaubriant naar de zege voor de Colombiaan José Hodeg Alvaro en de Brit Christopher Lawless. De Deen Kasper Asgreen behoudt de leiderstrui.

Het duurde lang vooraleer de vroege vlucht vorm kreeg, mede omdat het wedstrijdgemiddelde in het eerste uur maar liefst 49 km per uur bedroeg en niemand erin slaagde weg te springen. Uiteindelijk kregen we na zo'n 50 km een groep met veertien koplopers, onder hen ook één landgenoot: Emiel Planckaert.



In deze vlakke etappe kregen de vluchters nooit veel voorsprong, maximaal 45 seconden en de samenwerking was vooraan ook niet optimaal met meerdere aanvalspogingen. Finaal zou het groepje uitdunnen tot zeven stuks, met ook Planckaert, maar tegen de snelheid van het peloton bleken ze niet opgewassen, met Casper Pedersen werd op 18 km van het eind de laatste vluchter gegrepen.



Ondanks nog enkele late uitvallen, zes renners: Eenkhoorn, Schinnagel, Stannard, Bennett, Lafay en Tillers maakten het nog heel spannend tot in de slotkilometer, stevenden we af op een sprint en daarin toonde Halvorsen zich de snelste. Eerder dit jaar won de Noor ook al de Handzame Classic (1.1.) bij de profs, voor Adam Blythe en Kenny Dehaes.