Timothy Dupont sprint naar zege in GP Jef Scherens

20/08/17 - 17u13

Timothy Dupont heeft de Grote Prijs Jef Scherens in Leuven gewonnen. De renner van Veranda's Willems-Crelan versloeg Kenny Dehaes in een massasprint. Lotto Soudal-renner Sean De Bie ging er op twee kilometer van de streep alleen vandoor, maar werd in de laatste honderd meter opnieuw opgepeuzeld. Voor de zegekoning van vorig jaar was het zijn eerste overwinning van het seizoen.