Ook Tim Declercq verlengt contract bij Quick.Step-Floors

Door: redactie

20/08/17 - 13u27

© TDW.

Tim Declercq zal ook de komende twee seizoenen het truitje van Quick.Step-Floors dragen. Dat meldt de ploeg op Twitter. De 28-jarige West-Vlaming zette zijn krabbel onder een verbintenis tot 2019 bij de formatie van Patrick Lefevere.

Declercq, op dit moment actief in de Ronde van Spanje, is bezig aan zijn eerste jaar bij de Quick.Step-ploeg. De boomlange werkmier reed daarvoor vijf seizoenen op het procontinentale niveau. Declercq is na onder anderen Philippe Gilbert en Bob Jungels de negende renner die zijn contract verlengt bij de Belgische ploeg.



"Toen Quick.Step me vorig seizoen en contract aanbood, was dat een droom die uitkwam. Het voelt dan ook goed om mijn verblijf hier te kunnen verlengen", aldus Declercq op de website van zijn team. "De ploeg is tevreden over mijn werk en de sfeer is prima. Ik voel me hier goed."